Снимка: БГНЕС
Милиардерът Бил Чишълм, е новият собственик на баскетболния Бостън Селтикс
Милиардерът Бил Чишълм е новият собственик на баскетболния Бостън Селтикс, след като управителният съвет на NBA единодушно одобри продажбата.
Оценката на клуба от над 6 милиарда долара го прави втората по големина продажба на спортен франчайз в Съединените щати, след оценения на 10 милиарда долара - Лос Анджелис Лейкърс, когато Марк Уолтър купи отбора през юни.
Исторически дебют: ЛеБрон и Брони Джеймс са първите баща и син, играли заедно в мач от NBA
Чишълм, който признава че е луд фен на отбора още от дете, става собственик на най-малко 51% от Бостън Селтикс.Редактор: Емил Йорданов
