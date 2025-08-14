Милиардерът Бил Чишълм е новият собственик на баскетболния Бостън Селтикс, след като управителният съвет на NBA единодушно одобри продажбата.

Оценката на клуба от над 6 милиарда долара го прави втората по големина продажба на спортен франчайз в Съединените щати, след оценения на 10 милиарда долара - Лос Анджелис Лейкърс, когато Марк Уолтър купи отбора през юни.

Исторически дебют: ЛеБрон и Брони Джеймс са първите баща и син, играли заедно в мач от NBA

Чишълм, който признава че е луд фен на отбора още от дете, става собственик на най-малко 51% от Бостън Селтикс.

Редактор: Емил Йорданов