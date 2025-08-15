Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев е срещнал мечка в Аляска. Това става ясно от видео, публикувано в личния профил на съветника руския президент Владимир Путин за икономическо сътрудничество и инвестиции в социалните медии.

"Надявам се това да е добър знак", написа под публикацията Дмитриев.

Той е част от делегацията, която придружава президента на Русия в Алякса за срещата му с американския президент Доналд Тръмп. Двамата лидери ще се срещнат във военната база „Елмендорф–Ричардсън” в Анкъридж.

Това е първият разговор лице в лице между действащ американски президент и Владимир Путин от 2021 година. Очаква се държавните глави на САЩ и Русия да обсъдят евентуален мир в Украйна. Войната се определя като най-смъроносният конфликт в Европа от Втората световна война.

Редактор: Станимира Шикова