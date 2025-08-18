12-часово състезание с моторни косачки се проведе в Западен Съсекс. Победителите записаха впечатляващо постижение - над 580 километра, изминати в хода на цялата надпревара. И тази година баща и двамата му синове спечелиха състезанието. Те бяха първи и през 2023 г.

Съревнованието започна в събота, а 40-те отбора въртяха обиколки цяла нощ и финишираха в неделя. Косачките им са силно модифицирани. На правите на пистата те достигат скорост от 80 километра в час.

Проявата вече се е превърнала в традиция в Англия.

Редактор: Калина Петкова