Незаконното анексиране на Кримския полуостров от Русия през март 2014 година беше бързо и безкръвно и изпрати отношенията на Москва със Запада в низходяща спирала, невиждана от Студената война. Това действие също така проправи пътя за пълномащабното нахлуване на Русия в западната си съседка през 2022 година, по време на което още територии попадат под руски контрол. Полуостровът с форма на диамант в Черно море е желан както от Русия, така и от Украйна заради своите военноморски бази и плажове. Путин го нарича „свещено място“ и преследва онези, които публично твърдят, че той е част от Украйна. Полуостровът е бил дом на тюркоезични татари, когато Руската империя го анексира за първи път през 18 век.

Но как всъщност Русия завзима Крим?

През 2013-14 година масово народно въстание обхваща Украйна в продължение на седмици. Това в крайна сметка принуждава проруския президент Виктор Янукович да се оттегли от поста си. На фона на създалата се суматоха, руският президент Владимир Путин напада, изпращайки въоръжени войски без отличителни маркировка и знаци, за да превземат Крим.

По-късно Путин свиква референдум в Крим за присъединяване към Русия. Той веднага е обявен от Украйна и Запада за незаконен.

Отношенията на Русия със Запада се сриват до нови дъна. Съединените щати, Европейският съюз и други страни налагат санкционен режим на Москва.

Незаконното анексиране на Крим е признато само от страни като Северна Корея и Судан. В Русия това предизвика вълна от патриотизъм, а лозунгът „Крым наш!“ – „Крим е наш!“ – се превръща в мото.

Ходът рязко увеличава популярността на Владимир Путин. Рейтингът му на одобрение, който, по това време е спаднал до 65%, скача до 86% няколко месеца след анексирането, според Левада Център, независим руски социологически институт.

Какво се случва след анексирането?

След анексирането, в източна Украйна избухват боеве между прокремълските милиции и силите на Киев. Москва подкрепя бунтовниците, въпреки че отрича да го прави с войски и оръжия. Има изобилие от доказателства за противното, включително констатацията на холандския съд, че доставена от Русия система за противовъздушна отбрана е свалила пътнически самолет на „Малайзия Аърлайнс” над източна Украйна през юли 2014-та , убивайки всички 298 души на борда.

По-късно руските хардлайнери критикуват Путин за това, че не е успял да превземе цяла Украйна през тази година, твърдейки, че това е било лесно възможно в момент, когато правителството в Киев е в безпорядък, а армията му пред разпад.

Боевете в Източна Украйна продължиха, с прекъсвания, до февруари 2022 година, когато Путин започва пълномащабното нахлуване в Украйна.

Защо Крим е важен?

Уникалното местоположение на Крим го прави стратегически важен актив и Русия прекарва векове в борба за него.

Руската империя анексира полуострова за първи път през 18 век. Два века по-късно той за кратко си възвръща независимостта, преди да бъде погълнат от Съветския съюз.

Съветският лидер Никита Хрушчов прехвърля Крим от Русия на Украйна през 1954 година, когато и двете са част от СССР, в чест на 300-годишнината от обединението на Москва и Киев. През знаковата 1991 година, когато Съветският съюз се разпада, полуостровът става част от независима Украйна.

Русия обаче запазва позициите си: Черноморският ѝ флот има база в град Севастопол, а украинският вече Крим продължи да поддържа тази база.

По времето, когато Русия го анексира през 2014 година, той е в пределите на Украйна от 60 години, време през което става част от идентичността на страната.

Украинският президент Володимир Зеленски се заклева да го върне обратно и заяви, че Русия „няма да може да го открадне“.

За двете страни владението на Крим е ключово за контрола на дейностите в Черно море – критичен коридор за световното зърно, наред с други стоки.

Каква е ролята на Крим във войната на Русия в Украйна?

Преди пълномащабното си нахлуване, Москва разположи войски и оръжия в Крим, което позволи на руските сили бързо да завземат големи части от южна Украйна в началото на войната.

Високопоставен руски военен служител по-късно заяви, че осигуряването на сухопътен коридор от Русия до Крим чрез задържане на окупираните части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области на Украйна е сред ключовите цели на това, което Кремъл нарече „специална военна операция“ в Украйна.

Преди нахлуването Зеленски се съсредоточи върху дипломатическите усилия за връщане на Крим, но след като руските войски преминаха през границата, Киев започва публично да обмисля връщането на полуострова със сила.

Крим скоро се превръща в бойно поле, като Украйна отговаря с атаки с дронове и бомбардировки, за да се опита да отнеме контрола на Москва върху територията.

Атаките са насочени към руския Черноморски флот там, както и към складове за боеприпаси, летища и ценния актив на Путин - Керченския мост, свързващ Крим с Русия, който е удрян през октомври 2022-та, през юли 2023-та и през юни 2025 година.

Защо Крим участва в мирните усилия?

Путин посочи признаването на Крим, като част от Русия, за едно от исканията на Москва, за да се постигне мир. Те включват също така Украйна да отстъпи четирите региона, незаконно анексирани от Русия, отказ от кандидатурата си за присъединяване към НАТО, запазване на неядрения статут на страната, ограничаване на военната ѝ сила и защита на интересите на рускоезичното население.

Киев отхвърли отстъпването на каквато и да е територия.

Русия в момента държи приблизително 20% от украинските територии, включително Крим, така че всяка сделка, която замразява линиите горе-долу там, където са, би била от полза за Москва.

ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА НА ВЪРХА В БЕЛИЯ ДОМ

Редактор: Методи Георгиев