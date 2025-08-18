Макар и ключова, провеждаща се в напрегнат момент, срещата между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом имаше и леко комичен елемент. Той настъпи, когато отново се беше повдигната темата за облеклото на украинския президент - въпрос, добре познат от предишното му гостуване във Вашингтон. Тогава репортерът от консервативната медия Real America's Voice Брайън Глен разкритикува Зеленски, че не носи костюм в Овалния кабинет.

Днес журналистът направи комплимент на украинския лидер, казвайки, че изглежда чудесно. Тръмп потвърди.

Зеленски, облечен в тъмен костюм вместо обичайните си военни дрехи, се усмихна и заяви, че помни Глен.

„Аз смених облеклото, но Вие носите същия костюм като миналия път", през смях коментира Зеленски. Това развесели всички представители на медиите в Овалния кабинет.

