Двама души са загинали в езерото Снагов в Югоизточна Румъния снощи, след като лодката им се преобърнала по време на разразилата се буря. Друг човек е загубил живота си в южния окръг Арджеш, след като върху него се срутил покрив на сграда, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на данни на Главния инспекторат за извънредни ситуации.

Още четирима са пострадали при бурите снощи, които предизвикаха щети в 18 окръга в страната, съобщиха тази сутрин представители на инспектората.

Силен вятър спря ферибота Оряхово – Бекет, движението по „Дунав мост” също за кратко бе спряно

Те уточниха, че пожарникарите са се намесили в 78 населени места в 18 окръга и в столицата Букурещ, за да изпомпват вода от дворове, мазета и подземия, както и да отстранят над 240 съборени от вятъра дървета. Падналите клони са причинили щети на 73 автомобила.

Чрез системата РО-Алърт са били издадени 19 съобщения за предупреждение на населението в 14 окръга и в Букурещ. Над 150 обаждания на спешния номер 112 са регистрирани в Букурещ и съседния окръг Илфов снощи, посочва още Диджи 24.

