Евакуираните не могат да се върнат по домовете си
Сериозен се оказа проблемът с пожара в завод в американския щат Луизиана. Той гори втори ден в градчето Роузланд. Властите направиха оценка на ситуацията и казаха, че забраняват на евакуираните да се върнат по домовете си. Заводът не трябва да бъде доближаван на по-малко от километър и половина.
Управителят на областта каза на пресконференция, че гражданите извън периметъра също трябва да внимават и да не влизат в контакт с пепелта, която се носи от пожара в комплекса.
Заводът произвежда спирачна течност, антифриз и течност за хидравликата на автомобили. При избухването на пожара в петък нямаше загинали или ранени работници.
„Жителите трябва да вземат предпазни мерки, за да ограничат излагането си на риск. Включително, когато е възможно, да избягват ненужно време на открито в засегнатия район. Някои здравословни проблеми могат да възникнат чрез вдишване или поглъщане. Затова на жителите се препоръчва да мият ръцете си често, да избягват да докосват лицето и устата си след престой на открито и да сведат до минимум контакта със саждите, ако е възможно”, заяви Уилям Хъгинс, офицер от щатската полиция на Луизиана.
