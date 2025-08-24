Актьорът Гари Олдман беше отличен за пореден път в над 40-годишната му бляскава кариера. Британецът остави отпечатъците си в бетон край "Долби тиътър" в Лос Анджелис.

Това е поредно постижение за ветерана в последните няколко години. Наскоро крал Чарлз Трети му връчи рицарско звание.

Припомняме, че през 2018-та Олдман спечели "Оскар" за ролята на Уинстън Чърчил в биографичната драма "Най-мрачният час".

Актьорът има успехи и като режисьор. Още дебютния му филм през 1998-ма беше отличен от британската филмова академия.

Наред с признанията за актьорския му талант, филмите с участието на Гари Олдман често са касови хитове.

В кариерата си той е играл в продукции, събрали общо 11 милиарда долара. В тази класация британецът е сред водещите актьори в света.

