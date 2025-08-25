Всеки седем от десет британци смятат, че премиерът Киър Стармър се справя зле с миграцията. Това показват данните от проучване на YouGov за The Times.

Те идват на фона на растящия натиск към британското правителство да възприеме по-строг подход към нелегалното пресичане на границата и общественото недоволство. Изследването, публикувано преди броени дни показва, че над 32 хиляди мигранти са били настанени в хотели във Великобритания към края на юни на фона на рекорден брой търсещи убежище. Премиерът Стармър обеща да прекрати настаняването на мигранти в хотели преди следващите избори през 2029 г.

През последните седмици на Острова се провеждат редовни протести пред хотелите, които са обитавани от кандидати за убежище, след като мигрант, настанен в хотел източно от Лондон, беше обвинен в сексуално посегателство.

