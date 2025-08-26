Напрежение и вълна от антиимигрантски протести заляха Великобритания. Причината – над 32 000 търсещи убежище са настанени в хотели за сметка на британските данъкоплатци, докато стотици нови нелегални мигранти пристигат всеки ден. Недоволството ескалира в сблъсъци, а политици се оплакват от онлайн тормоз и заплахи.

Практиката за настаняване на търсещи убежище в хотели не е нова, но броят им драстично се е увеличил. От началото на годината 28 000 души са пристигнали с надуваеми лодки през Ламанша, в сравнение с 18 000 за същия период на миналата година. Това тлеещо напрежение, подклаждано от икономическата криза, Брекзит и пандемията, сега избухва в спонтанни протести.

Проучване: 70% от британците смятат, че премиерът не се справя с миграцията

Част от недоволството се изразява в масово развяване на английски знамена, като акцията е наречена "Гордо развяване на английския флаг". Разследвания на британски медии обаче свързват тези протести с крайнодесни и националистически партии, които ги финансират. Като пример се посочва група в Бирмингам, която е получила дарения от 14 000 паунда, за да закупи знамена и кабели за окачването им.

Напрежението между местните общности и мигрантите, които често са млади мъже, ескалира заради извършвани от тях престъпления като кражби и сексуални посегателства. Това кара общински съвети да обжалват в съда настаняването на чужденци в хотели на тяхна територия.

Проблемът се задълбочава и от бавните процедури за разглеждане на молбите за убежище. До юни тази година са подадени 111 000 молби, от които 91 000 все още чакат решение. Причината за забавянето е огромният брой искания, както и трудностите при проверката на документите, много от които са лъжливи.

На този фон политици като Найджъл Фараж набират популярност с призиви за незабавна депортация на нелегалните имигранти. Според него, те живеят охолно – получават по три хранения на ден, стоматологична помощ и 49 паунда джобни на седмица, като престоят на един мигрант струва на данъкоплатците по 112 паунда на ден. Фараж дори призовава Великобритания да напусне Европейския съд по правата на човека, за да ограничи възможността на мигрантите да търсят убежище.