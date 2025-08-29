Селена Гомес публикува кадри от своето моминско парти в Мексико. 33-годишната звезда, която е сгодена за Бени Бланко (истинското му име е Бенджамин Джоузеф Левин), беше придружена от няколко приятелки в Кабо Сан Лукас. На снимките се вижда как те се забавляват сред слънчевите лъчи и морето.

Първи детайли за сватбата на Селена и Бени: Престижна локация и световноизвестни гости (ВИДЕО+СНИМКИ)

В Instargam актрисата и певица сподели няколко снимки, на които носи булчински тоалети и воал с извезано „бъдеща булка“. А празничната украса за уикенда включва балони с надписи „Госпожа Левин“ и „Булка“ над леглото ѝ.

Освен няколко самостоятелни кадъра, актрисата добави и снимки с приятелките си.

Селена използва като музикален фон на фотографиите песента на Кейти Пери Teenage Dream, на която Бланко е съавтор и съпродуцент.

Докато Гомес и нейният приятелски кръг празнуваха в Мексико, Бланко, на 37 години, направи своето ергенско парти в Лас Вегас.

Selena Gomez spent the weekend with her friends in Cabo San Lucas, Mexico, and Benny Blanco with his friends in Las Vegas.



It looks like they were celebrating their bachelorette parties! 👀 pic.twitter.com/goTG7fnWTX — Selena Gomez Worldwide | Fan Account (@WorldwideSelG) August 25, 2025

Гомес и Бланко обявиха годежа си през декември 2024 година след повече от година връзка.