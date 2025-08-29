Тя е сгодена за музикалния продуцент Бени Бланко

Селена Гомес публикува кадри от своето моминско парти в Мексико. 33-годишната звезда, която е сгодена за Бени Бланко (истинското му име е Бенджамин Джоузеф Левин), беше придружена от няколко приятелки в Кабо Сан Лукас. На снимките се вижда как те се забавляват сред слънчевите лъчи и морето.

Първи детайли за сватбата на Селена и Бени: Престижна локация и световноизвестни гости (ВИДЕО+СНИМКИ)

В Instargam актрисата и певица сподели няколко снимки, на които носи булчински тоалети и воал с извезано „бъдеща булка“. А празничната украса за уикенда включва балони с надписи „Госпожа Левин“ и „Булка“ над леглото ѝ.

Освен няколко самостоятелни кадъра, актрисата добави и снимки с приятелките си.

Селена използва като музикален фон на фотографиите песента на Кейти Пери Teenage Dream, на която Бланко е съавтор и съпродуцент.

Докато Гомес и нейният приятелски кръг празнуваха в Мексико, Бланко, на 37 години, направи своето ергенско парти в Лас Вегас. 

Гомес и Бланко обявиха годежа си през декември 2024 година след повече от година връзка.

