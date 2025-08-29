Снимка: Getty Images
Тя е сгодена за музикалния продуцент Бени Бланко
Селена Гомес публикува кадри от своето моминско парти в Мексико. 33-годишната звезда, която е сгодена за Бени Бланко (истинското му име е Бенджамин Джоузеф Левин), беше придружена от няколко приятелки в Кабо Сан Лукас. На снимките се вижда как те се забавляват сред слънчевите лъчи и морето.
В Instargam актрисата и певица сподели няколко снимки, на които носи булчински тоалети и воал с извезано „бъдеща булка“. А празничната украса за уикенда включва балони с надписи „Госпожа Левин“ и „Булка“ над леглото ѝ.
Освен няколко самостоятелни кадъра, актрисата добави и снимки с приятелките си.
Селена използва като музикален фон на фотографиите песента на Кейти Пери Teenage Dream, на която Бланко е съавтор и съпродуцент.
Докато Гомес и нейният приятелски кръг празнуваха в Мексико, Бланко, на 37 години, направи своето ергенско парти в Лас Вегас.
Selena Gomez spent the weekend with her friends in Cabo San Lucas, Mexico, and Benny Blanco with his friends in Las Vegas.— Selena Gomez Worldwide | Fan Account (@WorldwideSelG) August 25, 2025
It looks like they were celebrating their bachelorette parties! 👀 pic.twitter.com/goTG7fnWTX
Гомес и Бланко обявиха годежа си през декември 2024 година след повече от година връзка.
