Кристиано Роналдо отбеляза своя гол номер 940 при победата на неговия „Ал Насър” с 5:0 срещу „Ал Таавон” в мач от първия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Звездата на световния футбол отбеляза от дузпа, но героят на вечерта бе друг португалец - Жоао Феликс, който реализира хеттрик за успеха. Петото попадение в мача бе дело на Кингсли Коман.

