-
Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Смъртта е навсякъде, тук се умира от всичко
-
Израелска атака по болница в Газа, убити са журналисти (ВИДЕО+СНИМКА)
-
Израелската армия нанесе въздушни удари срещу столицата на Йемен
-
Мащабна евакуация във Виетнам заради тайфун
-
Китай направи генерална репетиция преди големия парад в Пекин
-
Концерт, банкет и награди: Ким Чен-ун почете войници, завърнали се от Русия. Те се разплакаха (СНИМКИ)
Звездата на световния футбол вкара от дузпа
Кристиано Роналдо отбеляза своя гол номер 940 при победата на неговия „Ал Насър” с 5:0 срещу „Ал Таавон” в мач от първия кръг на първенството на Саудитска Арабия.
Звездата на световния футбол отбеляза от дузпа, но героят на вечерта бе друг португалец - Жоао Феликс, който реализира хеттрик за успеха. Петото попадение в мача бе дело на Кингсли Коман.
„Историята продължава”: Роналдо преподписа с „Ал Насър”Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни