Това, което Доналд Тръмп и неговата администрация правят с въвеждането на стейбълкойните - частните пари, емитирани от частни компании, е много близко до революция. В същото време той е по-скоро прав в своя спор с федералния резерв, макар да е рисковано да действа по този начин. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA News финансистът Николай Стойков - управляващ партньор в единствената българска компания, на която беше позволено да удари гонга за началото на сесия на американската борса NASDAQ.

Стойков коментира темата със стейбълкойните така: "Истината е, че е близко до революция. Поне със сигурност е трансформация. Това позволява излизане от руслото на централните банки и една финансова система, която е сравнително независима. Другата важна тема е за развиващия се свят, защото стейбълкойните позволяват на тези страни да оперират на свободния пазар без рестрикции. Демократизация на финансовия свят".

Остава обаче въпросът кой печели от новия финансов свят: "Печелят издателите – частните компании, които емитират тези пари. Те стават огромни играчи на пазара на държавен дълг, печелят техните обслужващи компании и акционери. Печелят обаче най-вече хората от трети страни, които могат да използват всички блага на финансите".

Стойков смята и че Тръмп има право по отношение на своя спор с Федералния резерв. "В сравнение с Европа, където лихвата е 2% и инфлацията е 2%, то в САЩ лихвите са 4,5% при 2,7% инфлация. Тръмп е прав по тази линия да критикува Пауъл. Икономиката на САЩ е задлъжняла, и ако лихвите са високи дълго време, това влияе върху икономиката. От друга страна ФЕД има ролята да пази ниската безработица, а високите лихви саботират правителството на Тръмп в това отношение".

Започваме новия сезон на "Ревизия" с отвъдокеанска на пръв поглед тема, не защото България през лятото не ни даде достатъчно родни теми, а защото това, което става в САЩ има потенциал за световни последствия. А това, което става в САЩ може да бъде описано с две прости думи - финансова революция.

Финансова революция, която е на две нива. На първо място - президентът Доналд Тръмп наруши вековна традиция - правна и морална, и започна безпрецедентен натиск върху Федералния резерв, довела до уволнението на един от членовете, публични нападки към председателя и откровен, дори на моменти - брутален натиск за промяна на лихвената политика. На пръв поглед това може да звучи като отдалечен американски проблем, но не е.

Централните банки и банките въобще - не оперират с пари, а с доверие. Само фактът, че вярваме, че парите, които те емитират струват това, което струват, създава стойност на хартийките. Ако спрем да им вярваме, те ще останат просто хартийки без стойност. Изтръгването по насилствен начин на независимостта на централните банки от политиците може да опорочи това доверие и системата да бъде срината. А когато говорим за Федерален резерв и САЩ, всъщност говорим за долара.

Доларът е паричният Бог, на който светът се кланя от края на 40-те години на миналия век, Богът, в чиито емблематични зелени цветове се търгуват петрол и газ, пшеница и жито, стомана и алуминий - всичко, върху което днешният свят е изграден. Доларът е валутата, пазеща най-много световни резерви, доларът е фундаментът на днешния финансов свят. А домът на долара е Федералният резерв.

Федералният резерв е сложна система от публично-частни банкови институции, които се грижат за неговата сила. Федералният резерв е централната банкова система на САЩ и определя тяхната парична политика. Управлява се от Борд на директорите и председател, а по същество е конгломерат от 12 банки и техните клонове с участието и на всички национални банки. Тук не влизат банките, които оперират само на щатско ниво. 12-те апостола на банковия американски свят са банките на 12 града, разпределени измежду дванадесет региона, на които е разделена цялата територия на САЩ. Те се намират в Бостън, Ню Йорк, Филаделфия, Кливланд, Ричмънд, Атланта, Чикаго, Сейнт Луис, Минеаполис, Канзас Сити, Далас и Сан Франциско. Именно в тази сложна система се намеси Доналд Тръмп.

Втората част на финансовата революция на Тръмп е свързана с навлизането на т.нар. стейбълкойни - по същество частни пари, подкрепени от държавата. През миналия сезон "Ревизия" разказа в цяло предаване какво представляват те. Стейбълкойните са криптовалутните активи, подкрепени от долара или доларови облигации, които гарантират тяхната стойност. Казано просто - стейбълкойнът е криптовалута във Валутен борд с държавни пари. Тази криптовалута се емитира от частни компании, които на практика издават частни пари.

Този нов свят е вече напълно законен, расте с невиждани темпове и е на път да промени напълно начина, по който виждаме финансовата система на света. Революция, по своята същност тектонична и мощна. Революция, която може да бетонира господството на САЩ в този финансов свят за години напред.