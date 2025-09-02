Уоруик Дейвис ще завърне ролята си на професор Филиус Флитуик в предстоящия телевизионен сериал за Хари Потър, потвърди HBO.

Носителят на награда БАФТА изигра ролята на популярния професор в поредицата филми за Хари Потър, базирани на книгите на Дж. К. Роулинг.

Той е първият актьор от филмовата поредица за Хари Потър, който отново ще играе ролята си в предстоящия телевизионен сериал.

Уоруик Дейвис е известен с ролите си във франчайза „Междузвездни войни", "Уилоу" с Вал Килмър и Джоан Уоли, "Господарката на злото 2" с Анджелина Джоли, "Хрониките на Нарния: Принц Каспиян" и други.

Първи кадри от телевизионния сериал „Хари Потър” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Той се появи и на големия екран като Грипхук, гоблин, работещ в магьосническата банка „Гринготс“, но тази роля сега ще бъде изпълнявана за телевизията от Лий Гил, който участва като Гари Пъдълс в „Жокера“ и неговото продължение „Жокер: Лудост за двама“.

Warwick Davis reacted to his return to the HARRY POTTER TV series



“Hogwarts has always held a very special place in my heart. 🏰⚡️

When I first stepped into Professor Flitwick’s robes all those years ago, I could never have imagined the journey this character - and the wizarding… pic.twitter.com/fW0ej9xo7g — Wizarding World Direct (@WW_Direct) September 1, 2025

♦ Още членове на актьорския състав за телевизионния сериал бяха обявени като част от честването „Завръщане в Хогуортс“ в понеделник. Всяка година на 1 септември феновете се събират, за да отпразнуват деня, в който учениците от "Хогуортс" винаги се завръщат в пансиона за магьосничество и вълшебство за началото на срока.

Сред новите попълнения са Илайджа Ошин като приятеля на Хари Потър, Дийн Томас, както и Фин Стивънс и Уилям Наш като помощниците на злодея Драко Малфой - Винсънт Краб и Грегъри Гойл.

Очаква се телевизионният сериал да отнеме общо 10 години, за да бъде завършен, като първият сезон ще стартира през 2027 г.

Продукцията започна снимки през лятото. Тя ще бъде заснета в студиото Warner Bros. Leavesden в Хартфордшир, където са заснети и осемте филма за Хари Потър.

HBO вече заяви, че сериалът ще бъде „вярна адаптация на емблематичните книги“.