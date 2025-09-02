Судан отправи апел за международна помощ, след като свлачище унищожи цяло село в западния регион Дарфур. Бедствието отне живота на близо 1000 души, то е едно от най-смъртоносните в новата история на африканската страна.

Село Тарасин е „напълно сравнено със земята“, заяви Армията за освобождение на Судан, отправяйки апел към ООН и международни хуманитарни организации за помощ за извличане на телата.

Трагедията се е случила в неделя в селото, разположено в планините Мара в Централен Дарфур, след дни на обилни валежи.

„Първоначалната информация сочи за смъртта на всички жители на селото, като се очаква броят им да надхвърли 1000 души“, се казва в изявление на бунтовническата група. „Само един човек е оцелял“, добави тя.

Кадри, споделени от новинарската агенция Marrah Mountains, показват пострадалият район, разположен между планински вериги.

Лука Ренда, хуманитарният координатор на ООН в Судан, заяви, че е „дълбоко натъжен“ от тежката новина. Той каза, че ООН и партньори се мобилизират, за да подкрепят засегнатите общности на мястото на инцидента.

Екипите за издирване са се сблъсквали с трудности при достигането до района поради лошото време и липсата на ресурси, посочи местната мрежа за спешни случаи.

„Безпрецедентна трагедия“

Ал-Амин Абдалах Абас, фермер от Амо - група села, която включва Тарасин - каза, че районът е преживял седмици на обилни валежи, като Тарасин е сред най-засегнатите.

„Селото и хората му изчезнаха“, каза той. „Това е безпрецедентна трагедия.“

Мохамед Абдел-Рахман ал-Наир, говорител на Суданската освободителна армия, заяви пред "Асошиейтед прес", че селото, където е станало свлачището, е отдалечено и достъпно само пеша или с магарета.

Броят на загиналите при мощния трус в Афганистан продължава да расте

Тарасин се намира в централните планини Мара, вулканична област с височина над 3000 метра. Според УНИЦЕФ, планинската верига е обект на световното културно наследство и е известна с по-ниските си температури и по-високите валежи в сравнение с околните райони. Намира се на повече от 900 километра (560 мили) западно от столицата Хартум.

Свлачището в неделя беше едно от най-смъртоносните природни бедствия в новата история на Судан. Стотици хора умират всяка година при сезонни дъждове, които продължават от юли до октомври. Миналогодишните обилни валежи причиниха срутването на язовир в източната провинция Червено море, убивайки най-малко 30 души, според ООН.

Трагедията дойде на фона на опустошителна гражданска война, обхванала Судан, след като напрежението между военните на страната и паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) прерасна в открити боеве през април 2023 г. в столицата Хартум и на други места в страната.

„Лишени от адекватна помощ“

По-голямата част от засегнатия от конфликт регион Дарфур е станала предимно недостъпна за ООН и хуманитарните групи, предвид боевете между суданските военни и Републиканските сили за сигурност.

Хуманитарната организация „Лекари без граници“ предупреди, че множество общности в Дарфур, включително планините Мара, са откъснати от света след повече от две години война и изолация, описвайки тези райони като „черна дупка“ в хуманитарния отговор на Судан.

В доклад от юли се казва, че хората в тези общности са „лишени от адекватна помощ и пренебрегвани от организациите, предоставящи хуманитарна помощ, в продължение на повече от две години“.

Международната организация по миграция призова във вторник за безопасен достъп и увеличаване на подкрепата за района, заявявайки че: „Народът на Судан не може да понесе това безкрайно страдание сам.“

Суданското освободително движение-Армия, съсредоточено в района на планините Мара, е една от многото бунтовнически групировки, действащи в регионите Дарфур и Курдуфан. То не е взело страна във войната.

Планините Мара са сурова вулканична верига, простираща се на 160 километра (100 мили) югозападно от Ел-Фашер, епицентър на боевете между военните и Революционните сили на свободата (RSF). Районът се е превърнал в център за разселени семейства, бягащи от боевете в и около обсадения град.

Предполагаеми военни престъпления

Конфликтът в Судан е отнел живота на над 40 000 души, принудил е над 14 милиона да напуснат домовете си. Гладът е обхванал част от страната, а хората са на ръба на оцеляването.

Според Организацията на обединените нации и правозащитни организации конфликтът е белязан от тежки зверства, включително етнически убийства и изнасилвания. Международният наказателен съд заяви, че разследва предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството .

Конфликтът създаде най-голямата хуманитарна криза в света, като над 30 милиона от 50-милионното население на страната се нуждае от помощ. От тях над 630 000 живеят в засегнати от глад райони в регионите Дарфур и Курдуфан, сочат данните на международни експерти по глада.

Редактор: Цветина Петрова