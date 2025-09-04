-
Няма европейско правителство, което да прати армия да се бие с руснаците, смята анализаторът
Ще има ли преговори за Украйна, какво ще се случи в Близкия изток и какви са изводите от парада в Пекин – тези теми анализира проф. Владимир Чуков, чл. кореспондент на БАН в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Той е на мнение, че е належащо да се намери инструмент, който да накара Путин да започне преговори, защото „със сила става още по-голяма война”, а и няма европейско правителство, което да прати армия да се бие с руснаците. Чуков подчерта, че Путин неколкократно е излъгал Тръмп и сега трябва да се наложат по-строги санкции, но допълни, че докато руската армия има стратегическата инициатива ще е трудно.
Уиткоф се срещна с европейски лидери в Париж, обсъди гаранциите за сигурност за Украйна
Анализаторът е на мнение, че европейците са напълно прави да искат гаранции за подкрепа от САЩ и е категоричен, че без инструментите на американците не може да се говори за примирие.
По отношение на ситуацията в Близкия изток Чуков допусна, че най-вероятно част от Ивицата Газа ще бъде „дадена на концесия” на САЩ. Анализаторът твърди, че вече има предложен проектосъстав на бъдещата администрация и тя евентуално ще бъде оглавена от палестинец, активист на „Фатах”. Според него Израел не иска анексиране на Газа, защото ще коства голям ресурс на държавата.
Проф. Чуков е на мнение, че присъствието на Индия на Шанхайската организация за сътрудничество е недвусмислен жест от Моди към американския президент Доналд Тръмп.Редактор: Емил Йорданов
