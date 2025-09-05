Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще преименува Министерството на отбраната в Министерство на войната. Очаква се той да подпише изпълнителната заповед в петък, след което министърът на отбраната Пийт Хегсет също ще бъде назоваван като министър на войната.

Според Би Би Си, като главна причина в изпълнителната заповед за новото име на Пентагона е, че то предава по-силно послание за готовност и решителност в сравнение с Министерство на отбраната, което набляга само на отбранителните способности.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп се зае да преименува редица места и институции, включително Мексиканския залив, и да възстанови оригиналните имена на военни бази, които бяха променени след протестите за расова справедливост.

Тръмп промени Изборния кодекс: Право на глас имат само представилите документ за американско гражданство

Промяната на името на министерства е рядко срещано и изисква одобрение от Конгреса на САЩ. Съпартийците на Тръмп от Републиканската партия обаче имат малко мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите, а лидерите на партията в Конгреса не проявяват желание да се противопоставят на инициативите на Тръмп.

Американското Министерство на отбраната се наричаше Министерство на войната до 1949 г., когато Конгресът на САЩ обедини армията, флота и военновъздушните сили след Втората световна война. Името бе избрано отчасти да покаже, че в ядрената ера САЩ се фокусират върху предотвратяването на войни, твърдят историците, цитирани от БТА.

Повторната промяна на името на Министерството на отбраната ще бъде скъпо и ще изисква актуализиране на табелите и бланките, използвани не само от служителите на Пентагона във Вашингтон, но и от американските военни бази по целия свят.

Редактор: Станимира Шикова