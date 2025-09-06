Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който преименува Министерството на отбраната на „Министерство на войната“. Тръмп заяви, че това изпраща „послание за победа“ към целия свят, предаде АФП.

По време на церемонията във Вашингтон, до него бе ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, а републиканският президент каза, че настоящото име, използвано повече от 70 години, е твърде политкоректно.

„Смятам, че това изпраща послание за победа“, каза Тръмп в Овалния кабинет относно преименуването. „Името е много по-подходящо, предвид състоянието на света в момента“.

Новото наименование се връща към „Министерство на войната“, използвано повече от 150 години – от 1789 г., след независимостта от Великобритания, до 1947 г., скоро след Втората световна война.

Тръмп не може официално да смени името на Пентагона без одобрение от Конгреса, но неговият указ позволява използването на новото название като „вторично“.

Президентът дори обвини американските военни неуспехи след победите във войните от Първата и Втората световна война в решението от 1949 г. да се нарече ведомството Министерство на отбраната.

„Можехме да спечелим всяка война, но наистина избрахме да бъдем много политкоректни“, каза Тръмп.

Бившият водещ на Fox News Пийт Хегсет, назначен от Тръмп да ръководи голямо преструктуриране на обширното ведомство, каза, че промяната е „не само за преименуване, а за възстановяване на воинския дух“.

