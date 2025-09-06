Близо 500 души бяха арестувани от имиграционните власти във фабрика на „Хюндай“ в американския щат Джорджия. Това е най-голямата акция на работно място от връщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Около 300 от арестуваните са корейци. Според властите те са работели незаконно в наскоро построения огромен завод, който започна работа преди година.

Тръмп преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Южна Корея изрази „загриженост и съжаление“ за операцията и призова правителството на САЩ да зачита правата на техните граждани.

Акцията повдига въпроса за противоречие между два от основните приоритети на президента Доналд Тръмп – връщането на заводи и изграждането на производство на територията на Съединените щати, и борбата с нелегалната имиграция.

"Те бяха нелегални имигранти и службата ICE просто си вършеше работата. Но не знам нищо за случая. Това стана преди известно време", коментира президентът Доналд Тръмп.

Попитан дали е притеснен от това, че Южна Корея е обещала да инвестира 150 милиарда долара в САЩ, Тръмп отговори:

"Ами, ние искаме да се разбираме с други страни и искаме да имаме стабилна работна сила. И доколкото разбирам, имаше много нелегални имигранти, работещи там. Така че, знаете ли, ICE си върши работата. Това е, което трябва да правят. Те са дошли нелегално. Те са дошли в страната ни. Така че ние трябва да си вършим работата".

