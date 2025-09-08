Милиони по света наблюдаваха пълно лунно затъмнение. Естественият спътник на Земята мина в сянката й, което най-добре се виждаше от Азия, Източна Африка и Австралия.

По време на явлението, светлината от изгревите и залезите на Земята накараха Луната да промени типичния си цвят. Поради червеникавия ѝ отенък в някои страни наричат явлението "кървава Луна".

Снимка: АП, БТА

За разлика от слънчевите затъмнения, лунните траят значително по-дълго и не изискват специална екипировка за наблюдение.

Редактор: Цветина Петрова