Явлението се нарича още "кървава Луна"
Милиони по света наблюдаваха пълно лунно затъмнение. Естественият спътник на Земята мина в сянката й, което най-добре се виждаше от Азия, Източна Африка и Австралия.
СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК
По време на явлението, светлината от изгревите и залезите на Земята накараха Луната да промени типичния си цвят. Поради червеникавия ѝ отенък в някои страни наричат явлението "кървава Луна".
Снимка: АП, БТА
За разлика от слънчевите затъмнения, лунните траят значително по-дълго и не изискват специална екипировка за наблюдение.Редактор: Цветина Петрова
