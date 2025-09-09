Европейският парламент в Страсбург откри новата пленарна сесия, като дебатите започват с ключови теми за бъдещето на ЕС. Сред тях са разпределението на европейските средства за следващия програмен период, външната политика и войната в Украйна, отбраната и конкурентоспособността.

Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков подчерта, че в момента се решава как ще се разпределят средствата от следващия програмен период (2028–2034 г.).

„Сега е моментът да предпоставим България да получи 22 млрд. евро до 2034 година – там, където на нас ни трябва", заяви той.

Българският евродепутат от ИТН Ивайло Вълчев отбеляза, че ЕС трябва да остане активен фактор в търсенето на мирно решение за Украйна.

„Важно е това решение да бъде справедливо и да бъде с участието на Украйна. Новият сезон не започва от нулата – политическите реалности ще диктуват действията на парламента и на Комисията”, посочи Вълчев.

По думите на евродепутата от ПП Никола Минчев, темата за отбраната ще става все по-актуална.

„Как ЕС може не само да спазва своите принципи и ценности, но и да ги защитава – това е въпрос, който излиза на преден план, особено на фона на фокуса на администрацията във Вашингтон върху вътрешни приоритети”, каза той.

Сред акцентите на новия политически сезон са още конкурентоспособността на европейската икономика, укрепването на демокрацията и върховенството на правото.

В сряда ще се проведе и първият голям дебат за състоянието на ЕС след лятната пауза. Основен акцент ще бъде и първата реч на Урсула фон дер Лайен, след като бе преизбрана за председател на Европейската комисия.