Войната в украйна и гаранциите за сигурност в района са във фокуса на новата сесия на Европейския парламент в Страсбург. Къде стои България на терена на европейската отбрана и какво ще ни донесе партньорството с германския концерн "Райнметал". Това коментира в ефира на "Пресечна точка" политологът проф. Огнян Минчев.

“Ролята на България в “Коалицията на желаещите” е да бъде част от тази коалиция, тъй като на практика НАТО и ЕС се наложи да бъдат развити в специфичните аспекти на европейската помощ за Украйна и укрепването на структурите на европейската отбрана”, коментира проф. Минчев.

По думите му причината е, че според администрацията на Тръмп Европа не правеше достатъчно за своята сигурност и САЩ отказват да заместват европейските усилия, каквото са правели в продължение на десетилетия според американския президент. “И тъй като ЕС не притежава своя вътрешна структура за сигурност, се наложи да се прибегне към гъвкави формати на събиране на европейските държави и предприемане на инициативи, които да доведат до развитие на структурите на европейската отбрана и на повишаване на капацитета й”.

“Мястото на България е съществено, въпреки че не е от големите страни в ЕС. Ние се намираме в центъра на Балканите, който е много значим регион за Европа. Струва ми се, че макар българските институции да се отзовават на призивите на развитие на общата европейска сигурност, ние изоставаме спрямо необходимостта да бъдат убеждавани българските граждани какво трябва да прави България за своята сигурност в бързо променящия се международен контекст”, обясни той.

“Урсула фон дер Лайен каза, че в началото на войната България беше тази, която осигуряваше около 1/3 от оръжието за Украйна. Това се дължеше на факта, че българската военна промишленост е специализирала в производството на съветски тип боеприпаси, които бяха изключително важни за отбраната на Украйна. Но в интерпретациите изчезна фразата “в началото на войната” и се оказа, че ние поемаме около 1/3 за въоръжаването на Украйна и сега”, пошегува се проф. Минчев.

По думите му истината е, че в началото на войната българските боеприпаси в значителна степен са подпомогнали отбраната на Украйна.

“Относно посещението на Фон дер Лайен - единият от важните аспекти е поставянето на публично начало на съвместния проект с “Райнметал” за създаването на предприятия за барут и за 155-милиметрови снаряди”, коментира той.

“България има интерес от развитието на този тип сътрудничество, тъй като ние наистина имаме традиции във военното производство и бихме могли да бъдем доста добри партньори в развитието му - особено в тези аспекти, в които страната специализира от десетилетие”, обясни проф. Минчев.

“Райнметал” ще притежава 51% от пакета акции, а българската държава - 49%. Това ми се струва нормално, тъй като “Райнметал” е основната фирма, която се ангажира с проекта. Тя е много голяма и успешна и България не може да се бори с нейните размери и икономически потенциали. Смятам, че това не е толкова голям проблем”, допълни той.

