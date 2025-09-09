Етиопия откри най-голямата водноелектрическа централа в Африка, която ще осигури енергия на милиони, докато създава напрежение в региона заради разногласията с Египет, намиращ се по течението на река Нил, съобщи "Ройтерс".

Като втората по население държава на континента с над 120 милиона жители, Етиопия възприема огромния язовир, изграден за 5 милиарда долара на приток на река Нил, като ключов елемент за своите икономически амбиции.

Производството на електроенергия от язовира постепенно нараства след пускането на първата турбина през 2022 г. и в понеделник достигна максималния си капацитет от 5150 мегавата. Това го нарежда сред 20-те най-големи водноелектрически централи в света и мощността му е около една четвърт от тази на язовира "Трите клисури" в Китай.

"Към нашите братя от Судан и Египет – Етиопия построи този ВЕЦ, за да просперира, да електрифицира целия регион и да промени историята на чернокожите. Проектът изобщо не е насочен срещу братята ни", заяви етиопският премиер Абий Ахмед.

Премиерът подчерта, че енергията от язовира ще подобри достъпа на етиопците до електричество и ще позволи износ към съседните страни.

Редактор: Емил Йорданов