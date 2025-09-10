Непосредствено преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен, евродепутатът Андрей Новаков (Европейска народна партия, ГЕРБ) от Страсбург определи настроенията в Европейския парламент като такива, че „това е събитието, с което се открива политическият сезон тук“. Новаков описа Европа като „икономически гигант, но политическо джудже“, което „израства“.

Според Новаков, това „събуждане“ на Европа идва в момента, „когато се отделиш от родителите си“, визирайки ситуацията, при която „Америка спре да плаща за нашата защита и разберем, че можем да разчитаме само и единствено на себе си“. Той определи този процес като „болезнен“, но „здравословен“.

Новият политически сезон в Европарламента започна със заявка за силна роля на България

Евродепутатът подчерта, че основните теми в парламента вече са пряко свързани с отбраната и сигурността. „Осем от 10 срещи, които имам тук в Страсбург от началото на сесията са посветени на отбраната, тъй като и съм член на комисията по отбрана“, каза Новаков.

Относно актуалната обстановка, Новаков спомена: „Дроновете падат на българския плаж в Созопол. Мините изплуват на Тюленово на нашия плаж. В момента чужди вражески дронове са нападнали страна от НАТО. И това е факт, нали, не е нещо, което сме преувеличили, засилили повече отколкото е“.

Новаков изрази критично мнение за подхода към Зелената сделка, която според него е „примка на нашите крака, която ни пречи да се затичаме със скоростта, с която можем и да затворим с една обиколка всички други“. Той прогнозира, че „Европа ще навакса в момента, в който остави на трупчета зелената сделка“.

По отношение на бъдещето на Европейската армия, евродепутатът посочи, че тя не може да съществува без единно командване и единно разузнаване, нито без пряко избран от хората президент. Всички действия оттук насетне, според него, ще бъдат в рамките на НАТО.

Новаков коментира и имиджа на България в Европа. „Това, което се случи през последната година е, че спрях да се срамувам, когато се чува името на България в коридорите тук“, каза той. Той подчерта, че вече се говори за България като държава, която „е влезнала в Шенген“, „е влезнала в Еврозоната“, защото „има доверие на европейските институции“.

Като пример за промяната той припомни, че „преди се говореше за българската въртележка и „внимавайте да не стане като в България“. Това е нещо, което съм чувал да си говорят румънците тук. Сега се даваме за пример“. Той добави: „Сега в Румъния казват българите ни задминаха, а в Гърция си казват само да не ни стигнат българите. Това е факт“.

В отговор на въпрос относно казуса с Благомир Коцев, Новаков заяви, че е „изненадан“ от повдигнатата тема, тъй като тя не е била обсъждана на заседание на българската делегация, на което той е присъствал. „Аз със сигурност искам да допринеса иметоо на България да се изчисти, да е ясно, че имаме правила, които се следват и да има някакъв проблем, той не може да се залепи като цяло на имиджа на страната. Тук защитаваме България. Ние сме български представители, защитаващи интереса на 7 милиона българи, а не изпълняващи тяснопартиен интерес“, категоричен бе Новаков.

