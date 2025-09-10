Снимка: БТА
-
Манфред Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в есен на истината, време е за решения
-
Даниел Митов за случая в Русе: Директорът е нападнат в гръб
-
Керемедчиев: Европа наистина е в труден политически и икономически момент
-
Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман
-
Андрей Новаков: Европа е събуждащ се гигант, а България е вече за пример
-
Никола Минчев: Важни теми за Европа са отбраната и конкурентоспособността
От ПП обвиниха ръководството на МВР, че разпространява неистини около случая
Искането на ПП- ДБ за изслушване на премиера Росен Желязков и вътрешния министър Даниел Митов във връзка с побоя над полицейския началник на Русе беше отхвърлено. Според ГЕРБ-СДС все още е твърде рано да се коментира.
„Все още тече разследване, няма как да коментираме преди това. Колегите трябва да съберат всички доказателства и тогава да придобием яснота. Опозицията иска оставки за щяло и нещяло”, коментира Младен Маринов от ГЕРБ-СДС.
От ПП обаче обвиниха ръководството на МВР, че разпространява неистини около случая, защото в полицейската сводка от същата вечер инцидентът със старши комисар Кожухаров не бил регистриран. А патрулките и линейката останали на място само няколко минути.
Даниел Митов за случая в Русе: Директорът е нападнат в гръб
„След спречкването двете патрулки нищо не регистрират и всеки си отива вкъщи. МВР излъга грозно. Министърът излъга два пъти още по-грозно. Казах, че не е нормално осмокласник да пребие шефа на полицията. Но проблемът е, че институциите, които трябва да спазват закона и да докладват в истината, излъгаха съда и гражданите”, категоричен е Асен Василев.
Коалиционните партньори на ПП също искат оставката на вътрешния министър заради неяснотите около случилото се със старши комисар Кожухаров.
„МВР разпространяват алтернативни версии чрез различни свои канали, с които разполагат, за даподкрепят тезата на самото МВР”, каза съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов.
Най-малката група в парламента видя репутационен удар по полицията заради случилото се в Русе.
Последвайте ни