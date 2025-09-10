Искането на ПП- ДБ за изслушване на премиера Росен Желязков и вътрешния министър Даниел Митов във връзка с побоя над полицейския началник на Русе беше отхвърлено. Според ГЕРБ-СДС все още е твърде рано да се коментира.

„Все още тече разследване, няма как да коментираме преди това. Колегите трябва да съберат всички доказателства и тогава да придобием яснота. Опозицията иска оставки за щяло и нещяло”, коментира Младен Маринов от ГЕРБ-СДС.



От ПП обаче обвиниха ръководството на МВР, че разпространява неистини около случая, защото в полицейската сводка от същата вечер инцидентът със старши комисар Кожухаров не бил регистриран. А патрулките и линейката останали на място само няколко минути.

Даниел Митов за случая в Русе: Директорът е нападнат в гръб



„След спречкването двете патрулки нищо не регистрират и всеки си отива вкъщи. МВР излъга грозно. Министърът излъга два пъти още по-грозно. Казах, че не е нормално осмокласник да пребие шефа на полицията. Но проблемът е, че институциите, които трябва да спазват закона и да докладват в истината, излъгаха съда и гражданите”, категоричен е Асен Василев.



Коалиционните партньори на ПП също искат оставката на вътрешния министър заради неяснотите около случилото се със старши комисар Кожухаров.

„МВР разпространяват алтернативни версии чрез различни свои канали, с които разполагат, за даподкрепят тезата на самото МВР”, каза съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов.



Най-малката група в парламента видя репутационен удар по полицията заради случилото се в Русе.