-
„Пресечна точка”: За образователната система у нас и антимигрантските настоения в Европа
-
Ще ваксинират коалите в Австралия срещу хламидия
-
Във Великобритания пускат истински пари от играта "Монополи"
-
Орлин Горанов, Валя и тяхната 35-годишна история (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: Из цветовете на Мексико и земята на огнени танци
-
Анелия: Не бях готова за второ дете при последната ми връзка
Цялото лято малкият помощник прекарал в болницата в града
Петокласник от Благоевград доказа, че мечтите нямат възраст. Любомир Терзиев от малък знае какво иска да прави с живота си – да бъде лекар, и по-специално ортопед. С много ентусиазъм и настойчивост, детето успява да убеди родителите си да го заведат в ортопедичния кабинет на МБАЛ – Благоевград.
Там той е посрещнат с топлота и разбиране от екипа, ръководен от д-р Красимир Спасов. През цялото лято малкият помощник прекарва дните си в болницата, където под зоркия поглед на специалистите се включва активно в работата. Любомир не само наблюдава, но и помага на лекарите в различни задачи, а най-впечатляващото е, че му е позволено дори да направи собствена диагностика при случай с пациент. С много старание и съсредоточеност той успява да познае правилната диагноза, с което впечатлява всички в отделението.
До личния лекар преди първия учебен ден: Кои документи уж са електронни, но училището ги иска на хартия
Историята на Любомир е доказателство, че вдъхновението и мечтите могат да дадат огромен стимул както на децата, така и на възрастните. Бкарите в Благоевград показаха, че са готови да подкрепят младите си последователи, въпреки натоварената и отговорна професия.
Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни