Само три месеца след жестоката катастрофа със самолет в Индия, инженери се вдъхновили да измислят как да бъдат избегнати подобни трагедии.

Концепцията, наречена „Проект Прераждане“, е адаптирана система за самолети, която използва масивни въздушни възглавници, подобни на тези в автомобилите. И въпреки че може да изглежда странно, това може да спаси хиляди животи годишно.

Сензорите и софтуерът с изкуствен интелект могат да засекат кога ще се случи катастрофа, задействайки бързото разгръщане на въздушни възглавници в носа, корема и опашката.

Припомняме, че на 12 юни полет 171 на Air India се разби само 32 секунди след излитането си от летище Ахмедабад в Индия по пътя си към летище Гетуик, при което загинаха 260 души.

