Американските съветници по въпросите на ваксините ще гласуват тази седмица евентуалното отпадане на препоръките за използване на комбинирана ваксина срещу морбили за деца. Така в дневния ред на общественото здраве ще влезе тема, която предизвиква остри противоречия. Министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди младши, който отдавна сее съмнения относно безопасността на ваксините в разрез с научните доказателства, широко пропагандира идеята, че комбинираните ваксини срещу морбили, паротит и рубеола, както и варицела (MMRV), са свързани с аутизма. Многократни научни изследвания опровергават тези твърдения.

На заседанието си, насрочено за 18-19 септември, комисията, известна като Консултативен комитет по имунизационни практики (ККИП), ще гласува по предложение да не се препоръчва комбинираната ваксина MMRV, поставяна преди 4-годишна възраст. Заседанието се провежда, след като през юни Кенеди внезапно уволни всичките 17 членове на ККИП и назначи осем нови съветници, включително няколко, които се застъпваха срещу ваксините.

Откакто застана начело на здравеопазването в САЩ в администрацията на Доналд Тръмп, Кенеди се зае с политиката за ваксини за американската общественост. Неотдавна той поиска преразглеждане на всички данни, включително за ваксината срещу морбили - до момента най-добрият начин за предпазване от заразяване със силно предавания и понякога смъртоносен вирус.



Понастоящем Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) препоръчват децата под 4-годишна възраст да получат първа доза ваксина MMR и отделна ваксина срещу варицела. За втората доза и за децата над четири години CDC казва, че ваксината MMRV обикновено се предпочита пред отделните инжекции.



Тази година в САЩ са регистрирани повече случаи на морбили, отколкото през която и да е година за последните три десетилетия, като към 9 септември в цялата страна са потвърдени 1454 случая на морбили.

