Социалното недоволство във Франция не стихва. Стачки и протести блокираха страната заради неизбежните бюджетни съкращения. Стигна се и до сблъсъци, десетки бяха арестувани. Какъв е полезният ход пред новоизбрания премиер и какви са рисковете за европейската икономика на фона на все по-големите проблеми, пред които са изправени и Франция, но и Германия? Това коментира в ефира на „Пресечна точка” доцент д-р Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз.

Според него финансовата дестабилизация на Франция крие опасност и за ЕС, тъй като държавата е част от него.

„Себастиан Льокорню беше назначен от президента на страната Еманюел Макрон в съответствие с конституционните разпоредби. Новият премиер има да решава едно много трудно, да не кажем почти невъзможно уравнение. Това е приемането на бюджета на страната. Всъщност именно този въпрос стана причината за падането на предходното правителство. То предложи рестриктивен бюджет, в който се предвиждаха икономии в порядъка на над 40 милиарда евро. Това съответно отключи реакция както от левицата, крайната десница, така и на синдикати на различни форми на граждански инициативи”, обясни той.

По думите му бюджетните съкращения са неизбежни. Христев допълни, че назначеният премиер има авторитета на диалогичен, компромисен човек.

„Това, което вероятно той ще се опитва да направи, е да намери някакво сечение между центъра. Според мен, независимо да дали в рамките на този парламент или след нови предсрочни избори, Франция ще бъде поставена в положение да приеме необходимите мерки, за да се оздравят публичните финанси. Мисля, че в крайна сметка ще бъде намерен здравият разум отвъд моментните политически позиции”, заключи Христев.

Целия разговор гледайте във видеото.

