Президентът Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс ще бъдат сред лидерите, които ще държат реч на погребението на Чарли Кърк в Аризона. Очаква се да присъстват 100 000 души.



Препоръчително е те да са облечени в цветовете на националния флаг червено, синьо и бяло.



Популярният активист Чарли Кърк беше убит на 10 септември, на среща на открито в университетски кампус в Юта. Управляващите в САЩ се заканват, че за покушението ще бъде отмъстено на т.нар. "крайна левица". Опозицията обаче предупреждава, че смъртта на Кърк може да бъде използвана като претекст за саморазправа с всеки неудобен на властта.