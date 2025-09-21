Тежка катастрофа е станала на бул. „Драган Цанков“ в София, в отсечката между Парк хотел „Москва“ и телевизионната кула. По първоначална информация мотор с двама млади хора се е ударил в автомобил, който след сблъсъка се е преобърнал по таван.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. На мястото са изпратени три линейки, които са пристигнали за около три минути, съобщиха от Спешна помощ за NOVA.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

При инцидента са загинали двамата водачи – шофьорът на автомобила и мотористът, и двамата на около 30 години. 18-годишно момиче, возещо се на мотора, е оцеляло, но е с тежка травма в коремната област и е транспортирано по спешност в ИСУЛ.

Снимка: Катерина Грънчарова, NOVA

Районът около телевизионната кула остава отцепен, а полицията извършва оглед на мястото, за да установи причините за трагичния инцидент.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA