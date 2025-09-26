Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания изглеждаха потънали в разговор, когато Marine One кацна в Белия дом във вторник вечерта. Двойката беше заснета да разговаря, докато хеликоптерът на президента кацаше след пътуването им до ООН в Ню Йорк.

CHOPPER CLASH

Trump waves finger at wife Melania who shakes her head as they are caught in awkward conversation pic.twitter.com/J48qC9ttul — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) September 26, 2025

Съпрузите бяха седнали един срещу друг, а от малките прозорчета се вижда как Мелания Тръмп клати глава и жестикулира към държавния глава, който след това посочва с пръст към нея.

След като приключиха разговора си, двойката излезе от хеликоптера и премина ръка за ръка през Южната морава на Белия дом, а 79-годишният президент махаше на репортерите.

Посещението на семейство Тръмп в Ню Йорк не мина без напрегнати моменти. Преди речта на американския президент в централата на ООН той и 55-годишната му съпруга се качиха на ескалатор, който блокира, принуждавайки ги да се качат по стъпалата. Консервативните медии определиха случилото се като „саботаж“, а Джеси Уотърс от Fox News дори предложи сградата на ООН да бъде разрушена, защото е направила президента да изглежда зле.

Снимка: gettyimages

Малко след това телепромптерът (аутокюто) на президента се повреди, докато той се готвеше да произнесе реч пред други световни лидери, което го накара да се забави за около 15 секунди, след като се подигра на служителя, отговорен за управлението на устройството. „Мога само да кажа, че който и да управлява този телепромптер, е в голяма беда“, каза той пред присъстващите.

Редактор: Калина Петкова