Мъж от Алабама беше признат от „Гинес” за човека с най-дълга брада в света. Дължината ѝ е метър и 6 сантиметра.

Рекордьорът Рудолф Мартино разказа, че е отглеждал брадата си в продължение на 10 години, а за това време е станала част от духовен ангажимент за него.

Проучване: Мъжете с бради са по-романтични и стабилни партньори

Грижата за нея изисквала всеотдайност - измиването отнемало между 30 минути и един час, а съхненето - няколко дни. Мартино казва още, че обикновено прибира брадата в ризата си, за да не се закача и заплита в различни предмети, най-вече врати.

Редактор: Калина Петкова