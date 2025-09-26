-
„Живей красиво”: Влаковите маршрути в Европа, които превръщат пътуването в преживяване
-
Зоопаркът във Варна представи новата си гордост – бебе леопард (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Откриха паметник на първата у нас жена пилот в родното ѝ село
-
Откриха ли мощи на християнски мъченик в един от каменните саркофази на Перперикон
-
Хората и природата се срещат в Природозащитен център "Пода"
-
Издигнаха на 14-метрови колони 700-годишна лондонска кула, интегрират я в нова сграда (ВИДЕО)
Измиването ѝ отнемало между 30 минути и час, а съхненето - няколко дни
Мъж от Алабама беше признат от „Гинес” за човека с най-дълга брада в света. Дължината ѝ е метър и 6 сантиметра.
Рекордьорът Рудолф Мартино разказа, че е отглеждал брадата си в продължение на 10 години, а за това време е станала част от духовен ангажимент за него.
Проучване: Мъжете с бради са по-романтични и стабилни партньори
Грижата за нея изисквала всеотдайност - измиването отнемало между 30 минути и един час, а съхненето - няколко дни. Мартино казва още, че обикновено прибира брадата в ризата си, за да не се закача и заплита в различни предмети, най-вече врати.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни