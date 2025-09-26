Иран и Русия сключиха споразумение на стойност 25 милиарда долара за изграждането на ядрени електроцентрали в Ислямската република, съобщиха ирански държавни медии. Това се случи само часове преди очакваното възстановяване на широкообхватните санкции на ООН срещу Техеран.

„Договор за строителството на четири атомни електроцентрали на стойност 25 милиарда долара в град Сирик, провинция Хормозган, беше подписан между компанията Iran Hormoz и руската Росатом“, съобщи иранската държавна телевизия.

В момента Иран разполага само с една действаща атомна електроцентрала – в Бушер на юг, с капацитет от 1000 мегавата, което покрива малка част от енергийните нужди на страната. По данни на държавната информационна агенция ИРНА всяка от новите централи ще има капацитет от 1255 мегавата, но подробности за времевата рамка не бяха предоставени.

Иран на Общото събрание на ООН: Ако санкциите бъдат възстановени, преговорите ще загубят значението си

Споразумението идва на фона на очакваното възстановяване на т.нар. механизъм за автоматично връщане на санкциите, задействан от европейските страни по ключовото ядрено споразумение с Иран от 2015 г. Великобритания, Франция и Германия активираха механизма миналия месец, обвинявайки Техеран в неизпълнение на задълженията му по договора.

На заседание на Съвета за сигурност Китай и Русия предложиха проекторезолюция за удължаване на срока за преговори с още половин година, но е малко вероятно тя да събере достатъчно подкрепа, за да бъде приета.

Западните държави отдавна обвиняват Иран, че се стреми към създаване на ядрено оръжие – обвинение, което Техеран категорично отхвърля, защитавайки правото си на гражданска ядрена програма.

Още през 1993 г. Иран и Русия подписаха договор за сътрудничество в ядрената енергетика, който позволи изграждането на централата в Бушер, след като Германия се отказа от проекта след Ислямската революция от 1979 г.

Редактор: Емил Йорданов