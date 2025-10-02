На 5 декември излиза нова версия на „Убий Бил“ на Куентин Тарантино, озаглавена Kill Bill: The Whole Bloody Affair („Убий Бил: Цялата кървава история“), в която режисьорът обединява двете части на филма в едно, съобщава ЮПИ.

Продукцията има продължителност от четири часа с 18-минутна интермисия.

Обединявайки събитията от сюжета в един филм, The Whole Bloody Affair премахва тийзъра в края на първа част и резюмето в началото на втора. Тя включва нови реплики, пълноцветна версия на черно-бялата сцена от първа част и удължен анимиран сегмент.

„Написах и режисирах тази история като един филм и съм много щастлив, че давам на феновете възможност да го гледат така“, каза Тарантино в изявление. „Най-добрият начин да се гледа Kill Bill: The Whole Bloody Affair е на голям екран в киносалон“, добави той.

Лентата е била показана през юни в киносалона на Тарантино Vista в Лос Анджелис, а допълнителни прожекции са добавени през септември. Режисьорът е представил комбинираната версия за първи път и на филмовия фестивал в Кан. Първата прожекция в САЩ се е състояла в неговия киносалон New Beverly Cinema.

В „Убий Бил“ Ума Търман играе ролята на Булката – бивша наемна убийца, оставена да умре от шефа и любовника си Бил (Дейвид Карадайн). Луси Лиу, Дарил Хана, Вивика А. Фокс и Майкъл Медсън се превъплъщават в ролите на нейните колеги убийци, които тя преследва по пътя си към Бил.

