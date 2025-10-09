Заместник-директорът по медицинската дейност на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и председател на Българското дружество по неврохирургия чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски беше избран за член на Изпълнителния комитет и финансов отговорник (ковчежник) на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS).

Организацията е основана през 1971 г. в Прага и днес е най-голямата професионална общност на неврохирурзи в Европа. Основната ѝ мисия е да повиши качеството на грижите за пациентите чрез обучение, образование и научни изследвания. EANS обединява над 2500 индивидуални членове и е движещата сила за стандартизиране на неврохирургичната практика в Европа, като организира големи конгреси, курсове за специализация и изпити.

Изборът на чл.-кор. проф. д-р Габровски в управлението на Асоциацията се състоя на 5 октомври 2025 г. по време на Генералната асамблея, която беше част от програмата на 25-ия Европейски конгрес по неврохирургия – EANS 2025 Vienna.

„С огромна чест и отговорност приемам новата си роля в ръководството на EANS. Тя е признание за цялата българска неврохирургична общност, която заема достойно място сред европейските лидери в областта. Основният ми фокус в работата ще бъде върху осигуряването на финансова стабилност и прозрачност на Асоциацията, както и върху стратегическото подпомагане на науката, образованието и висококачествената неврохирургична помощ в Европа”, заяви той.

Мандатът на чл.-кор. проф. Габровски на новата позиция в EANS е за срок от две години.

