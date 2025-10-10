Месец след началото на учебната година забраната на мобилните телефони в училищата в Ню Йорк вече се оценява като успех. Въпреки някои трудности, много родители и учители казват, че са доволни от промяната. Но каква е причината все повече щати да въвеждат подобни ограничения? Лей Уолдман от CNN разказва.

Учителите все по-често виждат от първа ръка как мобилните телефони влияят върху часовете - децата се разсейват по-лесно и обръщат повече внимание на социалните мрежи, отколкото на учебния процес. Затова много педагози смятат, че най-доброто решение е пълна забрана на мобилните устройства в училище.



"Наскоро бях в училището на дъщеря ми. Трима от петима учители ми казаха, че коридорите са по-шумни от всякога - децата се смеят, говорят си и се забавляват, вместо да гледат в екраните", разказва Радж Гойл, основател и председател на "Phone Free New York".

Забраната на телефони в час вдига успеха с една единица, твърди столичен директор



Родители също виждат положителен ефект от решението Ню Йорк да се присъедини към щатите, въвели забрана за телефони в училищата.



"Това е много важно не само за учебния процес, но и за социализацията - трябва да откъснем децата от екраните", казва Гойл.



Експерти подчертават, че целта не е само повишаване на успеха на учениците, а и по-добра грижа за социалното и емоционалното им благополучие.

"Телефоните улесняват възникването на конфликти и вредни взаимодействия през целия ден. Освен това децата са изложени на стресиращо или дори насилствено съдържание онлайн, което може да остави трайни следи върху психичното им здраве", разказва Дезмънд Ъптън Патън от университета на Пенсилвания.



В редица щати вече въведена политика за ограничаване или забрана на мобилните телефони, а в други са внесени законопроекти това да се случи.



"Проучванията показват, че децата всъщност харесват този закон. Те казват ясно - "вземете ми телефона, стига да вземете и телефоните на всички останали", посочва Гойл.



Според експертите въпросът не е само в забраната, а в създаването на среда, в която учениците могат да се развиват и да присъстват пълноценно през учебния ден.

Редактор: Цветина Петрова