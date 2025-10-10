Истината е, че колкото и странно да звучи, Тръмп заслужаваше Нобеловата награда за мир. Това каза в ефира на “Пресечна точка” журналистът и преподавател Константин Вълков.

Американският президент Доналд Тръмп се размина с Нобеловата награда за мир тази година. Престижното отличие отиде при венецуелската опозиционна лидерка. Тръмп на няколко пъти каза, че заслужава наградата, защото е допринесъл за разрешаването на 7 войни, а след пробива в мирните договори между “Хамас” и Израел, от Тел Авив и Египет също дойдоха призиви той да получи признанието

“Наистина няма човек, който да е успявал да събере толкова разнопосочни гледни точки по цивилизован начин - “Хамас”, Израел, Турция, Египет и ОАЕ да седнат на масата за преговори и да направят невъобразими отстъпки”, коментира журналистът.

Според него наистина е имало притискане от страна на Тръмп, но той е направил немислимото в тази посока.

“Аз мисля, че думите на президента, че е имало политически мотив са верни - винаги го е имало. Дори Барак Обама абсолютно незаслужено получи наградата”, каза Вълков.

Журналистът е на мнението, че не би трябвало да влияят никакви лобита, но тогава е имало елегантно извинение от Нобеловия комитет. “Макар че шефът му се разколеба изключително в книгата си и призна, че не е трябвало Обама да спечели. Но имаше едно пожелателно настроение, че Обама идва, сменя наратива и заслужава мир”.

“Всъщност това можеше да се случи сега, защото в момента Близкият изток, поради ред причини, е най-взривоопасното място в света. Тръмп можеше да разреши това. Америка обаче е толкова разделена, както Израел и Газа. Мненията там са толкова поляризирани, че ако Тръмп беше получил наградата, той щеше да се обърне към своята собствена страна”, смята той.

Според Вълков сега Тръмп съвсем няма да насочи усилия за решаването на конфликта в Украйна.

“Имаше някои призиви от най-близките му, че той е склонен да помири Америка, защото вижда какво се случва. САЩ не може да се управлява нито с гвардия, нито с реч на омразата”, коментира журналистът.

“Ако беше получил Нобелова награда, имаше редкия шанс вторият му мандат да не мине под знака на Израел и “Хамас” и Русия и Украйна. С това няма да остане в американската история, но ако беше помирил Америка - щеше”, обясни Вълков.

Журналистът сподели, че най-близките хора до Тръмп, с които е разговарял, са му казали, че хората трябва да приемат, че телевизионният екран е важен за Тръмп. “Важно е за него да има златна статуетка, важно е Белият дом да е златен, важно е да го показват постоянно”.

“Дори Томас Фридман, този изтъкнат журналист и анализатор, категорично застана за това Тръмп да получи Нобелова награда, защото щеше да е тласък, какъвто не трябваше да се дава тогава на Обама, да промени мирогледа си”, каза Вълков.

Според журналиста в този момент е имало необходимост Тръмп да спечели тази награда на много нива. “Той беше човекът, който премести посолството на САЩ от Тел Авив в Йерусалим, той беше човекът, по време на когото не започна тази война и беше редно той да спечели наградата, колкото и странно да звучи”.

“Твърде рано е да се да се радваме на постигнатото споразумение за Газа. Не си представям “Хамас” да се разоръжат . Тепърва предстоят не толкова лесни дни”, смята Вълков.

