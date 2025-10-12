-
Целта им е да осигурят общинска зала и достъп до движение за всички, независимо от възможностите им
Майка и дъщеря, инструктори по аеробика, водят безплатни тренировки за хора в неравностойно положение и се борят за общинска зала, в която заниманията да се провеждат редовно.
„Искаме хората с увреждания и други в неравностойно положение да имат възможност да се движат активно, без да плащат“, споделя майката. Дъщерята добавя, че редовното движение подобрява кръвоснабдяването, поддържа органите здрави и дава енергия и радост на участниците.
Рецепта за щастие: 74-годишната треньорка по аеробика, за която не важат физичните закони
Инициативата включва и музикални и танцови елементи, като професионално изработени дискове с упражнения ще бъдат раздавани на участниците. За момента най-голямото предизвикателство е намирането на свободна зала, в която тренировките да се провеждат безопасно и редовно.
„Децата и хората с увреждания имат нужда от нашата подкрепа, а движението е ключът към по-добро здраве и щастие“, казват организаторките.
Повече гледайте във видеото.
