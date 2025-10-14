Дългоочакваният процес по най-тежката железопътна катастрофа в Гърция, при която загинаха 57 души през 2023 г., ще започне на 23 март следващата година. Това съобщи източник от прокуратурата в Лариса.

Прокуратурата в централния гръцки град, където ще се проведе процесът, е поискала да бъдат съдени 36 души, включително ръководители на железопътния транспорт и началникът на гарата, който е бил на служба в нощта на катастрофата на 28 февруари 2023 г.

Те са обвинени в непреднамерено убийство и небрежност, предаде АФП.

Сред останалите подсъдими са бившият председател на Регулаторния орган за железопътния транспорт, бивш ръководител на железопътната компания OSE, която отговаря за поддръжката на мрежата, и висши служители от Министерството на транспорта.

Те са обвинени в престъпления, за които се предвиждат наказания до 20 години лишаване от свобода.

Подсъдими са и двама ръководители на италианската компания Hellenic Train, която управлява гръцките железници, за леки престъпления.

Отделно от това, двама висши политици, включително бившият министър на транспорта, също ще бъдат съдени от специален съд.

Те обаче са обвинени само в леки престъпления, което разгневи роднините на жертвите.

57 души, повечето от които млади студенти, загинаха през февруари 2023 г., когато пътнически и товарен влак се сблъскаха близо до Темпе, в централна Гърция, след като им беше позволено да се движат по една и съща линия в продължение на 12 минути.

Трагедията предизвика стачки на работниците и стотици протести в Гърция и чужбина, които осъдиха неспособността на страната да разследва адекватно инцидента.

Проучвания на общественото мнение показват, че повечето гърци смятат, че правителството се е опитало да прикрие доказателствата за причините за катастрофата.

Семействата на жертвите смятат, че ценни доказателства са били загубени, когато мястото на катастрофата е било изравнено с булдозери скоро след инцидента.

Редактор: Ивайла Митева