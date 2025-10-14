Френският премиер Себастиен Льокорню обяви отлагането на пенсионната реформа „до президентските избори“ през 2027 г.

„Още тази есен ще предложа на парламента да суспендираме реформата на пенсионната система от 2023 г. до президентските избори“, заяви министър-председателят пред Националното събрание, цитиран от АФП.

Френският премиер е убеден, че правителството е способно да действа

„От сега до януари 2028 г. няма да има повишаване на възрастта, както точно поискаха синдикатите. В допълнение, продължителността на осигурителния стаж също ще бъде суспендирана и ще остане 170 тримесечия до януари 2028 г.“, каза още министър-председателят на Франция.

Той потвърди пред депутатите, че се отказва от използването на член 49.3 от Конституцията, като увери, че парламентът ще има последната дума по бюджета, по време на изявлението си за общата политика пред Националното събрание.

„Това е гаранция за Националното събрание, че дебатът, по-специално по бюджета, ще продължи до края, до гласуването“, заяви министър-председателят, отговаряйки на въпрос на Социалистическата партия, предаде АФП.

„Без абсолютно мнозинство парламентът ще има последната дума. Това е негова отговорност и ние трябва да му се доверим. Не трябва да се страхуваме от това", добави той.

От есента на 2022 г. бюджетите на държавата и социалното осигуряване бяха приети благодарение на член 49.3, който позволява приемането на текст без гласуване от депутатите, при условие че се устои на вот на недоверие.

