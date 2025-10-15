Дания удължава граничния контрол по границата си с Германия за още 6 месеца, съобщи днес датското министерство на правосъдието, цитирано от ДПА.

Тази мярка, въведена за първи път в началото на 2016 г. временно, се изразява в извършването на проверки на място на паспортите на лицата, преминаващи границата с автомобилен или железопътен транспорт.

Датският министър на правосъдието Петер Хумелгор обоснова удължаването на граничния контрол със „сериозната ситуация със сигурността“. Той добави, че датската полиция е имала нужда от тази мярка заради „борбата им с тероризма и трансграничната престъпност“.

Граничните власти наскоро са получили дрон, който да подпомага работата им, предаде ДПА.

Първоначално въведена през 2015-2016 г. по време на бежанската криза, тази мярка беше многократно подновявана на различни основания.

От април 2023 г. в центъра на вниманието в Дания е борбата с престъпността, като полицията е разположена във вътрешността на страната, а не само по границата.

Министерството на правосъдието уточни, че това действие е имало положителен ефект върху борбата с трансграничната престъпност.

Дания и Германия са част от Шенгенското пространство, в което теоретично границите са отворени и се осъществява свободно движение на хора и стоки.

Нарастващите опасения от незаконната миграция накараха много държави, които са част от това пространство, да засилят граничните проверки, припомня ДПА.

