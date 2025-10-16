Едва встъпило в длъжност, правителството на Себастиан Льокорню е изправено пред два вотa на недоверие – от крайната левица и крайната десница, които ще бъдат разгледани от депутатите в четвъртък сутрин. Очаква се да бъдат отхвърлени в оспорвано гласуване поради липса на подкрепа от страна на социалистите, предаде АФП.

Социалистическата партия реши да не подкрепи нито една от двете инициативи, след като във вторник бяха удовлетворени няколко ключови техни искания, сред които обявеното от министър-председателя замразяване на спорната пенсионна реформа от 2023 г.

Френският премиер отлага пенсионната реформа до президентските избори през 2027 г.

Докато левицата няма да подкрепи вота на крайнодесния „Национален сбор“, предложението на крайнолявата „Непокорна Франция“ се очаква да получи гласовете на крайната десница, както и на еколозите и комунистите. Дори и в такъв случай обаче няма да достигнат 20-ина гласа, за да се достигне нужното мнозинство от 289, което би свалило новото дясноцентристко правителство, назначено едва в неделя.

Ако правителството на Себастиан Льокорню оцелее, дебатите по проектобюджета, представен във вторник в Министерския съвет, ще могат да започнат в Националното събрание.

Редактор: Станимира Шикова