Издирвателно-спасителни екипи продължават работа на терен за откриването на други хора, които е възможно да са били затрупани

Двама души загинаха, а десетина други бяха ранени при силна експлозия тази сутрин в жилищен блок в румънската столица Букурещ, предаде "Аджерпрес".

От Департамента за извънредни ситуации информираха, че взривът засегнал апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок и на място били изпратени издирвателно-спасителни екипи от Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF).

От Инспектората съобщиха, че 11 души са погълнали дим при инцидента, а екипите продължават работа на терен за откриването на други хора, които е възможно да са били затрупани. 

От румънската служба за спешна помощ SMURD заявиха, че девет от ранените били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ. Генерална дирекция "Полиция" в Букурещ излезе с комюнике, в което съобщи, че е оказана помощ за евакуацията на граждани, които се намират в рисковата зона.

Полицията е ограничила периметъра около експлозията и е отклонила движението в засегнатия район. Инспекторатът за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов съобщи, че взривът е засегнал и друг жилищен блок в близост, при който се наблюдават откъсвания на строителни елементи от фасадата на сградата.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Магдалена Димитрова, БТА

