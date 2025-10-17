Снимка: iStock/Видео:"Ройтерс"
Издирвателно-спасителни екипи продължават работа на терен за откриването на други хора, които е възможно да са били затрупани
Двама души загинаха, а десетина други бяха ранени при силна експлозия тази сутрин в жилищен блок в румънската столица Букурещ, предаде "Аджерпрес".
От Департамента за извънредни ситуации информираха, че взривът засегнал апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок и на място били изпратени издирвателно-спасителни екипи от Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF).
An explosion occurred in a residential building in Bucharest, destroying several apartments on the 5th and 6th floors.— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025
Authorities in the Romanian capital confirmed that two people were killed, while another 12 were hospitalized, according to preliminary reports. pic.twitter.com/rxPsE1wIaM
От Инспектората съобщиха, че 11 души са погълнали дим при инцидента, а екипите продължават работа на терен за откриването на други хора, които е възможно да са били затрупани.
Експлозия в жилищен блок в Хага, има загинал и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
От румънската служба за спешна помощ SMURD заявиха, че девет от ранените били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ. Генерална дирекция "Полиция" в Букурещ излезе с комюнике, в което съобщи, че е оказана помощ за евакуацията на граждани, които се намират в рисковата зона.
Полицията е ограничила периметъра около експлозията и е отклонила движението в засегнатия район. Инспекторатът за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов съобщи, че взривът е засегнал и друг жилищен блок в близост, при който се наблюдават откъсвания на строителни елементи от фасадата на сградата.Редактор: Дарина Методиева
