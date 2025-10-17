Двама души загинаха, а десетина други бяха ранени при силна експлозия тази сутрин в жилищен блок в румънската столица Букурещ, предаде "Аджерпрес".

От Департамента за извънредни ситуации информираха, че взривът засегнал апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок и на място били изпратени издирвателно-спасителни екипи от Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF).

An explosion occurred in a residential building in Bucharest, destroying several apartments on the 5th and 6th floors.



Authorities in the Romanian capital confirmed that two people were killed, while another 12 were hospitalized, according to preliminary reports. pic.twitter.com/rxPsE1wIaM — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

От Инспектората съобщиха, че 11 души са погълнали дим при инцидента, а екипите продължават работа на терен за откриването на други хора, които е възможно да са били затрупани.

Експлозия в жилищен блок в Хага, има загинал и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

От румънската служба за спешна помощ SMURD заявиха, че девет от ранените били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ. Генерална дирекция "Полиция" в Букурещ излезе с комюнике, в което съобщи, че е оказана помощ за евакуацията на граждани, които се намират в рисковата зона.

Полицията е ограничила периметъра около експлозията и е отклонила движението в засегнатия район. Инспекторатът за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов съобщи, че взривът е засегнал и друг жилищен блок в близост, при който се наблюдават откъсвания на строителни елементи от фасадата на сградата.

Редактор: Дарина Методиева