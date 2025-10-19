Украински дронове са атакували газов завод в Оренбургска област на Русия, причинявайки пожар в един от цеховете му, съобщи областният губернатор Евгений Солнцев, цитиран от "Ройтерс". Губернаторът заяви в официалния си канал в „Телеграм“, че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден. Аварийните служби работят по потушаването на пожара.

Това е първият случай, при който обектът, част от Оренбургския газопреработвателен комплекс в областта с годишен капацитет от 45 млрд. кубични метра газ, е ударен. В завода се преработва газов кондензат от находища в областта и в Казахстан, чиято граница е недалеч.

Атаката наложи временно да бъде преустановено приемането на природен газ от казахстанското находище Карачаганак, съобщи Министерството на енергетиката на Казахстан в своя канал в Телеграм. Казхстанската страна е била уведомена за аварията в завода в Оренбург е направено от "Газпром".

Министерството на енергетиката на Казахстан, допълва че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато и продължава в нормален режим, без ограничения.

Генералният щаб на Украйна посочи днес в изявление, че в завода в Оренбургска област е избухнал "голям пожар" и че една от неговите газопреработвателни и пречиствателни инсталации е повредена.

В същото изявление се твърди, че отделен удар с дронове е поразил руската рафинерия в Новокуйбишевск, в съседната на Оренбургска област – Самарска област, предизвиквайки пожар и повреждайки основните ѝ преработвателни съоръжения.

Отделно губернаторът на руската Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи в социалните мрежи, че през нощта противовъздушната отбрана се е задействала срещу украински дронове и че работата на местното летище и на мобилната интернет връзка е била спряна.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили за противовъздушна отбрана са свалили 45 украински дрона през нощта, включително 12 над Самарска област, 11 над Саратовска област и един над Оренбургска област.

Редактор: Емил Йорданов