В Лондон за срещата пристигна и украинският президент Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски поиска наложените санкции над руския петролен сектор да бъдат разширени. Той направи това след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Лондон. На съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър и генералния секретар на НАТО Марк Рюте бяха очертани следващите стъпки в помощта към Киев.
Британският премиер Стармър подчерта, че Западът трябва да действа решително, за да ограничи ресурсите на Кремъл.
„Бъдещето на Украйна е и наше бъдеще. Това, което ще се случи в следващите седмици и месеци, е от решаващо значение за сигурността на Обединеното кралство и на всички наши съюзници в НАТО и извън него. Решени сме да действаме сега – да засилим натиска върху Путин и най-после да го доведем на масата за преговори“, заяви британският премиер Киър Стармър.
Европейските лидери с първа крачка към използване на замразени руски активи в полза на Украйна
Той допълни, че коалицията ще настоява за бързо освобождаване на средствата от замразените руски активи, за да бъдат използвани за репарации и възстановяване на Украйна. Президентът Володимир Зеленски призова за разширяване на наложените преди ден санкции.
„Трябва да упражним натиск не само върху „Роснефт“ и „Лукойл“, но и върху всички руски петролни компании – като „Сургутнефтегаз“ и други, както и върху сенчестия флот, неговата инфраструктура и руските петролни терминали“, призова украинският президент.
Във военно отношение Съединените щати все още обмислят предоставянето на Украйна на ракетите с далечен обсег „Томахоук“. Това потвърди и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който в сряда имаше среща с американския президент.
Тръмп чака европейски лидери за разговори във Вашингтон, но не каза кои
„Украйна продължава да се защитава смело и нашата подкрепа към нея дава резултат. Истината е, че финансите, войските и идеите на Путин свършват. Президентът Тръмп го каза много точно – те трябва да спрат дотук“,подчерта и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
А ден след налагането на новите американски санкции срещу руските енергийни компании, Москва изпрати своя икономически представител Кирил Дмитриев в Съединените щати за разговори с администрацията на Тръмп.
