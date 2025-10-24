Украинският президент Володимир Зеленски поиска наложените санкции над руския петролен сектор да бъдат разширени. Той направи това след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Лондон. На съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър и генералния секретар на НАТО Марк Рюте бяха очертани следващите стъпки в помощта към Киев.

Британският премиер Стармър подчерта, че Западът трябва да действа решително, за да ограничи ресурсите на Кремъл.



„Бъдещето на Украйна е и наше бъдеще. Това, което ще се случи в следващите седмици и месеци, е от решаващо значение за сигурността на Обединеното кралство и на всички наши съюзници в НАТО и извън него. Решени сме да действаме сега – да засилим натиска върху Путин и най-после да го доведем на масата за преговори“, заяви британският премиер Киър Стармър.

Той допълни, че коалицията ще настоява за бързо освобождаване на средствата от замразените руски активи, за да бъдат използвани за репарации и възстановяване на Украйна. Президентът Володимир Зеленски призова за разширяване на наложените преди ден санкции.



„Трябва да упражним натиск не само върху „Роснефт“ и „Лукойл“, но и върху всички руски петролни компании – като „Сургутнефтегаз“ и други, както и върху сенчестия флот, неговата инфраструктура и руските петролни терминали“, призова украинският президент.



Във военно отношение Съединените щати все още обмислят предоставянето на Украйна на ракетите с далечен обсег „Томахоук“. Това потвърди и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който в сряда имаше среща с американския президент.

„Украйна продължава да се защитава смело и нашата подкрепа към нея дава резултат. Истината е, че финансите, войските и идеите на Путин свършват. Президентът Тръмп го каза много точно – те трябва да спрат дотук“,подчерта и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.



А ден след налагането на новите американски санкции срещу руските енергийни компании, Москва изпрати своя икономически представител Кирил Дмитриев в Съединените щати за разговори с администрацията на Тръмп.

Редактор: Станимира Шикова