Европейски лидери ще направят поредица от посещения във Вашингтон за разговори за войната в Украйна. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, без да казва кого очаква.

Първото посещение ще е още в понеделник, във вторник също ще има среща. Милиардерът каза, че ще говори по телефона и с Владимир Путин. През уикенда Тръмп заяви, че не е доволен от състоянието на преговорите за спиране на войната.

Тръмп: Путин не показва готовност за приключване на войната в Украйна



Той каза в неделя, че бил готов за санкции срещу Русия. Но подобни изказвания по-рано не доведоха до нищо. Тръмп поиска още Европа да спре да купува руски петрол. Но на практика Русия продава съвсем малко в Европа, а повече от половината ѝ горива се купуват от Китай и Индия.

Редактор: Станимира Шикова