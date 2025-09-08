Снимка: iStock
Николай Младенов: Европа в момента не може да излезе с единна позиция за бъдещето на Газа
Петият вот на недоверие: Кога ще бъде внесен и ще го преодолее ли кабинетът "Желязков"
Даниел Митов: След случая с починалия наркозависим мъж са арестувани 33 души, 600 са проверени
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на МВР в Русе: Наоколо има много камери, а няма записи
Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната сигурност
Сградата на министерския съвет в Киев беше ударена при руските атаки
Американският президент обяви, че е готов за санкции срещу Русия
Европейски лидери ще направят поредица от посещения във Вашингтон за разговори за войната в Украйна. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, без да казва кого очаква.
Първото посещение ще е още в понеделник, във вторник също ще има среща. Милиардерът каза, че ще говори по телефона и с Владимир Путин. През уикенда Тръмп заяви, че не е доволен от състоянието на преговорите за спиране на войната.
Тръмп: Путин не показва готовност за приключване на войната в Украйна
Той каза в неделя, че бил готов за санкции срещу Русия. Но подобни изказвания по-рано не доведоха до нищо. Тръмп поиска още Европа да спре да купува руски петрол. Но на практика Русия продава съвсем малко в Европа, а повече от половината ѝ горива се купуват от Китай и Индия.
