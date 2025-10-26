Независимият кандидат Катрин Конъли изненадващо стана президент на Ирландия. Резултатът ѝ от 63% я изпрати с над 30 пункта пред най-близкия ѝ съперник - представителката на центристката партия „Фина Гейл“ Хедър Хъмфрис.

Конъли спечели голям брой млади гласоподаватели. Тя критикува Европейския съюз за плана да се похарчат стотици милиарди за превъоръжаване. Другата ѝ основна теза беше, че Ирландия не трябва да се доверява на Съединените щати, Великобритания и Франция, които са се показали неадекватни и цинични по отношение на войната в Газа. Резултатите на Конъли се определят от местните анализатори като разтърсващи цялата политическа система. Някой виждат избирането ѝ по-скоро като протест на гражданите.

„Още от първия ден подчертавах, че съм независим кандидат с независимо мислене. И към всички, които гласуваха за мен - благодаря ви много. За мен ще бъде голяма привилегия да ви служа. На тези, които не гласуваха за мен, и на тези, които умишлено пуснаха невалиден вот, искам да кажа, че ще бъда президент, който слуша гласа на всички вас“, заями Конъли.

„Катрин ще бъде президент на всички ирландци. Тя ще бъде и мой президент“, каза Хъмфрис пред ирландската обществена телевизия.

Ирландската рап група Kneecap отмени турне в САЩ заради обвинения в подкрепа на Хизбула

Конъли бе поздравена и от вицепремиера на Ирландия Саймън Харис, който също е член на „Фина Гейл“ - партия, стълб на управляващата коалиция. „Желая ѝ всичко най-добро“, добави Харис.

Бивша адвокатка и депутат, Конъли беше подкрепена от основните опозиционни партии, включително Зелените и националистите от „Шин Фейн“. В предизборната си кампания тя се обяви против увеличаването на военните разходи и защити военния неутралитет на Ирландия, която е партньор, но не и член на НАТО.

Катрин Конъли е смятана за проевропейски политик, макар че след вота за Брекзит през 2016 г. направи някои двусмислени коментари. Тя също така изразява пропалестински позиции.

Редактор: Цветина Петкова