Международната рейтингова агенция „Мудис” потвърди кредитния рейтинг на Франция на ниво Aa3, но понижи перспективата от „стабилна” на „негативна”. Причината е повишен риск от политическа фрагментация, която може да затрудни страната в усилията ѝ за овладяване на бюджетния дефицит, предадоха „Ройтерс” и БТА.



Решението на „Мудис” да не понижава рейтинга се разглежда като добра новина за френското правителство, след като в рамките на малко повече от месец три други водещи агенции – „Фич”, "Морнингстар Ди Би Ар Ес" и „Стандард енд Пуърс” (S&P Global), вече понижиха оценката си за страната.



Френският министър на финансите Ролан Лескюр заяви, че решението на агенцията „отразява абсолютната необходимост от изграждане на колективен път към бюджетен компромис”. Той подчерта, че правителството остава твърдо решено да постигне дефицит от 5,4% от брутния вътрешен продукт през 2025 г. и да продължи по амбициозната си траектория за връщане на бюджетния дефицит под три процента до 2029 г., като същевременно запази икономическия растеж.



От „Мудис” отбелязват, че решението на правителство да отложи пенсионната реформа до 2028 година може „да изостри фискалните предизвикателства пред правителството и да окаже негативно влияние върху потенциалния темп на растеж на икономиката чрез намаляване на предлагането на работна ръка”.



Какво означава всичко това? Положението във Франция е тежко, но не фатално. Решения трябва да се взимат и то бързо, но все още „пациентът може да бъде излекуван”. Вероятно в лечението трябва да се включи и „силният доктор” - Европейската централна банка. Но ако Франция не бъде спасена, следва пандемия. А вече от опит знаем, че те са много, много страшни.