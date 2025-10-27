Хиндуисти се събраха по бреговете на река Ямуна в Ню Делхи, за да се помолят на Бога на слънцето. Тя е считана за свещена от практикуващите индуизма. Но същевременно водите ѝ са едни от най-замърсените в света.

През годините градската канализация, пестицидите от фермите и отпадъчните води от фабриките превърнаха Ямуна в заплаха за здравето. На този фон вярващите газиха във водата, носейки кокосови орехи като дар, за да благодарят на Бога на слънцето за поддържането на живота на земята.

Фестивалът, който индийците наричат Чхат, произхожда от източните щати на страната, но вече е популярен в цяла Индия.

Ритуалите продължават четири дни и потапянето в реката по време на изгрев и залез е задължително.

