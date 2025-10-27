-
Гаф в ефир: Роклята на водеща се скъса по време на предаване, тя реагира с усмивка (ВИДЕО)
-
Откриха яйце на динозавър на 70 милиона години (ВИДЕО)
-
Заснеха стадо делфини в Босфора (ВИДЕО)
-
В търсене на нов дом: В Дубай провеждат специални класове по йога с кученца от приюти
-
Състезание с лодки от големи тикви се проведе в Белгия (ВИДЕО)
-
След 15 години строителство: Откриха един от най-големите православни храмове в света
Градската канализация, пестицидите от фермите и отпадъчните води превърнаха реката в опасна за здравето
Хиндуисти се събраха по бреговете на река Ямуна в Ню Делхи, за да се помолят на Бога на слънцето. Тя е считана за свещена от практикуващите индуизма. Но същевременно водите ѝ са едни от най-замърсените в света.
През годините градската канализация, пестицидите от фермите и отпадъчните води от фабриките превърнаха Ямуна в заплаха за здравето. На този фон вярващите газиха във водата, носейки кокосови орехи като дар, за да благодарят на Бога на слънцето за поддържането на живота на земята.
Хеликоптер с индийския президент затъна в току-що излят бетон (ВИДЕО)
Фестивалът, който индийците наричат Чхат, произхожда от източните щати на страната, но вече е популярен в цяла Индия.
Ритуалите продължават четири дни и потапянето в реката по време на изгрев и залез е задължително.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни